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Представитель Госдепа изменил запись о протестах в Грузии

В исправленной версии пропали слова «ЕС стал оплотом против Кремля»
Владимир Рубанов 2024-12-01 00:21:45
© Фото: Valerie Plesch dpa, Global Look Press

Представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер изменил свою запись в сервисе микроблогов X о приостановке стратегического партнерства США с Грузией. В исправленной версии пропали слова «ЕС стал оплотом против Кремля», сообщает RT.

В записи говорится о том, что решение правящей партии «Грузинская мечта» приостановить вступление в ЕС является изменой конституции Грузии. В Госдепе осудили якобы чрезмерную силу, применяемую против протестующих.

В Тбилиси с четверга проходят ожесточенные акции протеста, связанные с заявлением премьер-министра страны Ираклия Кобахидзе об отсрочке переговоров о вступлении в ЕС до 2028 года.

За два дня беспорядков задержаны больше сотни протестующих, пострадали десять сотрудников правопорядка. Вечером в воскресенье в здании парламента случилось возгорание. Участники акции бросали туда петарды.

На фоне беспорядков президент страны Саломе Зурабишвили заявила, что считает парламент нелегитимным и не сложит полномочия после того, как они истекут в декабре.

#сша #ЕС #Грузия #беспорядки #Госдепартамент #Стратегическое партнерство #заявление #Саломе Зурабишвили #Ираклий Кобахидзе #Мэттью Миллер
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