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США приостановили стратегическое партнерство с Грузией

В Госдепе заявили о нарушении со стороны «Грузинской мечты» основных принципов стратегического партнерства.
Сергей Лебедев 2024-11-30 22:54:05
© Фото: Valerie Plesch, dpa, Global Look Press

Соединенные Штаты приостановливают стратегическое партнерство с Грузией. Об этом в субботу сообщил официальный представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер. Он также выразил сожаление о том, что в Тбилиси решили приостановить обсуждение с ЕС вопроса об открытии переговоров о вступлении страны в союз.

«Различные антидемократические действия "Грузинской мечты" нарушили основные принципы нашего стратегического партнерства между США и Грузией, которое было основано на общих ценностях и приверженности демократии, верховенству закона, гражданскому обществу, уважению прав человека и основных свобод, а также усилиям по борьбе с коррупцией»,  - цитирует РИА Новости его слова.

Сегодня в Тбилиси продолжаются массовые акции протеста. Напомним, накануне сотрудники правоохранители органов задержали более ста участников массовых беспорядков.

Солидарность протестующим выразила президент Грузии Саломе Зурабишвили. Политик назвала парламент «нелегитимным», поэтому она не собирается слагать полномочия по истечению срока. По ее словам, нелегитимный парламент не сможет выбрать нового президента.

#сша #ЕС #Грузия #Тбилиси #Партнерство
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