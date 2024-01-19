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В Пентагоне не смогли назвать сроки возвращения Остина к очной работе

Зампресс-секретаря Пентагона Сингх сообщила, что не знает, когда Остин сможет начать работу в очном формате.
Марина Крижановская 2024-01-19 00:08:01
© Фото: Volodymyr Tarasov Keystone Press Agency Globallookpress

Глава Пентагона Ллойд Остин продолжает работу в дистанционном формате, и пока нет информации, когда он сможет вернуться к работе в офисе. В ведомстве ему желают скорейшего выздоровления. Об этом во время брифинга рассказала заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

«У меня нет конкретной даты, когда он вернется в Пентагон. Мы желаем ему скорейшего выздоровления, и я уверена, что он хочет вернуться как можно скорее», - заявила Сингх, отвечая на вопрос прессы.

Девятого января этого года у Остина диагностировали рак простаты, который выявили на ранней стадии. Тогда врачи давали прогнозы о выздоровлении. Заболевание обнаружили в начале декабря 2023 года.

После этого в США начались дискуссии о случившемся: ни в Белом доме, ни в Конгрессе о госпитализации министра не знали. Бывший вице-президент США Майк Пенс упрекнул Остина в халатности из-за тайной госпитализации, добавив, что американцы имеют право знать о состоянии здоровья главы Пентагона.

Пятнадцатого января стало известно, что шефа Пентагона выписали из больницы и отправили на удаленку. Медики отметили, что он прошел ряд обследований и чувствует себя лучше.

Двумя днями позже экс-президент США Дональд Трамп сравнил Остина с играющим в ноутбук ребенком. По его словам, тот лежит и управляет военными действиями с ноутбука как ребенок, играющий в компьютер.

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