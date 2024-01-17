Трамп сравнил шефа Пентагона Остина с играющим в ноутбук ребенком

Бывший президент США Дональд Трамп назвал главу Пентагона Ллойда Остина «ребенком, играющим в ноутбук». С таким заявлением он выступил перед сторонниками в штате Нью-Гэмпшир. В ближайшие дни там состоятся первые праймериз претендентов от Республиканской партии на участие в кампании по президентским выборам.

Трамп обратил внимание, что находящийся в госпитале Остин управляет военными процессами при помощи компьютера.

«Остин пользуется ноутбуком, лежа на больничной койке, управляет военными действиями с ноутбука, как ребенок, который играет в ноутбук», - заявил экс-президент США.

Вечером 1 января Остина отправили в больницу из-за возникших осложнений рак простаты. Его прооперировали. На следующий день обязанности Остина взяла на себя заместитель Кэтлин Хикс.

Пятнадцатого января стало известно, что Остина выписали из больницы и отправили на удаленку. Медицинские специалисты отметили, что он прошел ряд обследований и чувствует себя лучше.