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Трамп сравнил шефа Пентагона Остина с играющим в ноутбук ребенком

Трамп сравнил Остина с играющим в ноутбук ребенком, так как тот управляет военными процессами с ноутбука, лежа на больничной койке.
Марина Крижановская 2024-01-17 04:37:01
© Фото: Jimin Kim Keystone Press Agency Globallookpress

Бывший президент США Дональд Трамп назвал главу Пентагона Ллойда Остина «ребенком, играющим в ноутбук». С таким заявлением он выступил перед сторонниками в штате Нью-Гэмпшир. В ближайшие дни там состоятся первые праймериз претендентов от Республиканской партии на участие в кампании по президентским выборам.

Трамп обратил внимание, что находящийся в госпитале Остин управляет военными процессами при помощи компьютера.

«Остин пользуется ноутбуком, лежа на больничной койке, управляет военными действиями с ноутбука, как ребенок, который играет в ноутбук», - заявил экс-президент США.

Вечером 1 января Остина отправили в больницу из-за возникших осложнений рак простаты. Его прооперировали. На следующий день обязанности Остина взяла на себя заместитель Кэтлин Хикс.

Пятнадцатого января стало известно, что Остина выписали из больницы и отправили на удаленку. Медицинские специалисты отметили, что он прошел ряд обследований и чувствует себя лучше.

#в стране и мире #Дональд Трамп #Пентагон #Ллойд Остин #ноутбук #военные действия #играющий ребенок
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