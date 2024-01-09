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У главы Пентагона Остина диагностировали рак

По данным сотрудников Национального военно-медицинского центра, у главы Минобороны США выявили рак простаты.
Максим Крюков 2024-01-09 23:00:01
© Фото: Volodymyr Tarasov Keystone Press Agency Global Look Press

У шефа Пентагона Ллойда Остина диагностировали рак простаты. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на Национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида, куда был госпитализирован министр обороны США.

Отмечается, что онкология была выявлена на ранней стадии, медики дают хорошие прогнозы на выздоровление. В клинике также заявили, что заболевание было обнаружено в начале декабря 2023 года, 22 декабря Остин перенес «минимально инвазивную хирургическую процедуру» под названием простатэктомия.

Напомним, в конце прошлой недели стало известно, что глава американского военного ведомства попал в отделение интенсивной терапии с осложнениями после медицинской процедуры. На период госпитализации свои обязанности он передал Кэтлин Хикс.

О госпитализации министра не знали ни в Белом доме, ни в Конгрессе, из-за чего разгорелся большой скандал. Бывший вице-президент США Майк Пенс упрекнул Остина в халатности из-за тайной госпитализации. Он отметил, что американцы имеют право знать о состоянии здоровья главы Пентагона.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что президент Джо Байден не собирается отправлять Остина в отставку после того, как он не сообщил о своей госпитализаци. По его словам, американский лидер уважает тот факт, что глава Минобороны США взял на себя ответственность за «отсутствие прозрачности».

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