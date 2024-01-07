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Главу Пентагона упрекнули в халатности из-за тайной госпитализации

Бывший вице-президент США подчеркнул, что американцы имеют право знать о состоянии здоровья главы Пентагона.
Никита Черненко 2024-01-07 20:29:01
© Фото: IMAGO Kyle Mazza Globallookpress

Бывший вице-президент США Майк Пенс прокомментировал сообщение о тайной госпитализации министра обороны Штатов Ллойда Остина, назвав «неприемлемым» решение главы оборонного ведомства. Об этом вице-президент заявил в эфире телеканала CNN.

О госпитализации главы Пентагона стало известно в пятницу 5 января: как оказалось, Остин попал в госпиталь с осложнениями после плановой медицинской процедуры еще 1 января. Позже издание Politico заявило, что Пентагон на протяжении трех дней не сообщал Белому дому о госпитализации министра, а конгресс был оповещен лишь за 15 минут до публикации общедоступного пресс-релиза. Пенс обвинил в халатности шефа Пентагона, напомнив шефу Пентагона, что некоторые союзники Соединенных Штатов находятся в состоянии военных действий, и упрекнул министра в халатности.  

«Решение министра обороны совершенно неприемлемо. Я считаю, что американский народ имеет право знать о его состоянии здоровья», - заявил 48-й вице-президент.

Как сообщили в Politico, президент США Джо Байден уже пообщался с Ллойдом Остином после его тайной госпитализации. Несмотря на то, что Байден поддержал министра и заявил о своем доверии ему, в издании уверены, что в администрации президента назревает скандал на фоне этого прецедента.

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