Шефа Пентагона выписали из больницы и отправили на удаленку

Главу Пентагона Ллойда Остина, у которого ранее диагностировали рак простаты, выписали из больницы. Данные об этом появились на официальном сайте американского оборонного ведомства.

«После консультации с медицинским персоналом Остин был сегодня выписан из Национального военно-медицинского центра имени Уолтера Рида», - говорится в сообщении министерства обороны США.

По словам врачей, Остин прошел ряд медицинских обследований и стал чувствовать себя лучше. Дома он должен будет проходить плановую физиотерапию и находиться под регулярным наблюдением. Временно Остин будет исполнять обязанности шефа Пентагона удаленно.

В сообщении отметили, что рак Остина вылечили.

Ранее стало известно, что глава Пентагона руководил ракетными ударами Соединенных Шатов и Великобритании по Йемену из больничной палаты, куда он попал вечером 1 января.

О его госпитализации стало известно только через несколько дней, что вызвало волну неодобрения в Белом доме. Его обвинили в халатности и напомнили, что некоторые союзники США сейчас вовлечены в военные конфликты.