Дипломат Бакланов назвал одну из причин обострения между Ираном и Пакистаном

Удары Ирана по Пакистану связаны с деятельностью белуджей - народа, проживающего на территории между двух стран и стремящегося к независимости. Об этом в эфире программы «Сегодня утром» рассказал заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов. По его словам, пакистанские и иранские дипломаты намерены приложить усилия для дипломатического разрешения конфликта.

«Я вчера разговаривал с пакистанскими коллегами, они очень расстроены происходящим и намерены политико-дипломатически отреагировать, дать возможность, чтобы ситуация улеглась. Когда мы разговаривали с иранцами, они сказали, что у них лопнуло терпение в отношении деятельности белуджей - это национальность, которая так же, как и курды, не имеет самостоятельного государства. Сейчас они начали "активничать" на территории Ирана. Иран с Пакистаном традиционно договаривались, чтобы успокаивать белуджей, но сейчас эта "смычка" не сработала. Иранцы решили "отпрофилактировать" белуджей на чужой территории. Пакистанцы понимают, из чего исходят иранцы, но говорят, что колотить ракетами - это никуда не годится», - заявил Бакланов.