Глава МИД Пакистана заявил, что удар Ирана подорвал двусторонние отношения

Между главами МИД Пакистана и Ирана Джалилом Аббасом Джилани и Хосейном Амиром Абдоллахианом состоялся телефонный разговор. В ходе него Абасс Джилани заявил, что удар Ирана серьезно подорвал дипломатические отношения между государствами. Нападение является «вопиющим нарушением» международного права.

«Министр иностранных дел твердо подчеркнул, что нападение, совершенное Ираном на территории Пакистана 16 января 2024 года, было не только серьезным нарушением суверенитета Пакистана, но также вопиющим нарушением международного права», - говорится в сообщении на сайте пакистанского министерства.

Абасс Джилани подчеркнул, что Пакистан оставляет за собой право отреагировать на провокационную атаку.

Терроризм - это общая угроза для стран ближневосточного региона, говорится в сообщении. Односторонние действия способны подорвать региональный мир и стабильность.

Ранее на Всемирном экономическом форуме в Давосе встретились министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан и временный премьер-министр Пакистана Анвар-уль-Хак Какар. Высокопоставленные представители государств выразили готовность к дальнейшему сотрудничеству.