МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Иран заявил о готовности к укреплению сотрудничества с Пакистаном

Встреча главы МИД Ирана и временного премьера Пакистана состоялась на Давосском форуме на фоне атак иранских ВС по пакистанской провинции Белуджистан.
Марина Крижановская 2024-01-17 03:43:01
© Фото: Bulkin Sergey news.ru Globallookpress

Высокопоставленные представители Ирана и Пакистана заявили о готовности укреплять двустороннее сотрудничество. Встреча министра иностранных дел Ирана Хосейна Амира Абдоллахиана и временного премьер-министра Пакистана Анвара-уль-Хака Какара прошла на полях Всемирного экономического форума в Давосе на фоне атаки иранских вооруженных сил по пакистанской территории.

Не уточняется, обсуждали ли политики этот инцидент, но стороны договорились об укреплении сотрудничества в энергетической и нефтегазовой сферах. Об этом сообщил МИД Ирана в Telegram-канале.

«Амир Абдоллахиан приветствовал развитие приграничных рынков двух стран и заявил, что Иран готов укреплять сотрудничество с Пакистаном в энергетической, нефтяной, газовой сферах и сфере электроэнергетики», - заявили в иранском министерстве.

Иранский министр отметил удовлетворение развивающимися отношениями Тегерана и Исламабада, назвав их «глубокими и историческими», подчеркнув готовность его страны максимально расширять их. По его словам, страны планируют увеличить товарооборот до пяти миллиардов долларов - вдвое больше нынешних показателей. 

Немногим ранее сообщалось об атаке КСИР (Корпус стражей исламской революции) баллистическими ракетами и беспилотниками по основной базе террористической группировки «Джейш аль-Адль» («Армия справедливости») на территории Пакистана.

Это стало первым ракетным ударом иранских ВС по пакистанской территории - провинции Белуджистан на границе с Ираном.

#в стране и мире #Пакистан #мид #Иран #атака #Сотрудничество #форум в Давосе #временный премьер-министр
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»