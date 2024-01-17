Иран заявил о готовности к укреплению сотрудничества с Пакистаном

Высокопоставленные представители Ирана и Пакистана заявили о готовности укреплять двустороннее сотрудничество. Встреча министра иностранных дел Ирана Хосейна Амира Абдоллахиана и временного премьер-министра Пакистана Анвара-уль-Хака Какара прошла на полях Всемирного экономического форума в Давосе на фоне атаки иранских вооруженных сил по пакистанской территории.

Не уточняется, обсуждали ли политики этот инцидент, но стороны договорились об укреплении сотрудничества в энергетической и нефтегазовой сферах. Об этом сообщил МИД Ирана в Telegram-канале.

«Амир Абдоллахиан приветствовал развитие приграничных рынков двух стран и заявил, что Иран готов укреплять сотрудничество с Пакистаном в энергетической, нефтяной, газовой сферах и сфере электроэнергетики», - заявили в иранском министерстве.

Иранский министр отметил удовлетворение развивающимися отношениями Тегерана и Исламабада, назвав их «глубокими и историческими», подчеркнув готовность его страны максимально расширять их. По его словам, страны планируют увеличить товарооборот до пяти миллиардов долларов - вдвое больше нынешних показателей.

Немногим ранее сообщалось об атаке КСИР (Корпус стражей исламской революции) баллистическими ракетами и беспилотниками по основной базе террористической группировки «Джейш аль-Адль» («Армия справедливости») на территории Пакистана.

Это стало первым ракетным ударом иранских ВС по пакистанской территории - провинции Белуджистан на границе с Ираном.