МИД Пакистана пригрозил Ирану последствиями за удар по своей территории

Пакистан пригрозил Ирану серьезными последствиями за нарушение воздушного пространства и ракетный удар по своей территории. В результате удара погибли двое детей, еще несколько девочек получили ранения. Соответствующее заявление опубликовано на сайте министерства иностранных дел Пакистана.

«Пакистан решительно осуждает неспровоцированное нарушение Ираном его воздушного пространства и удар по пакистанской территории, в результате которого погибли двое невинных детей и были ранены три девочки. Это нарушение суверенитета Пакистана совершенно неприемлемо и может иметь серьезные последствия», - предупредил пакистанский МИД.

Дипломаты отметили, что их тревожит, что удар произошел, несмотря на существующие между Тегераном и Исламабадом несколько каналов связи. В ведомстве добавили, что такие односторонние действия не соотносятся с добрососедскими отношениями, что вполне может серьезно подорвать двустороннее доверие.

В МИД Пакистана вызвали поверенного в делах посольства Ирана, вручив ему ноту протеста и предупредив об ответственности за последствия, которые «будут лежать исключительно на Иране». Высокопоставленному чиновнику МИД Ирана также выразили решительный протест Пакистана.

Элитные подразделения иранских вооруженных сил КСИР (Корпус стражей исламской революции ) во вторник, 16 января, атаковали баллистическими ракетами и беспилотниками основную базу террористической группировки «Джейш аль-Адль» («Армия справедливости»), что стало первым ракетным ударом ВС Ирана по пакистанской территории. База расположена в провинции Белуджистан на границе с Ираном.

Сутками ранее КСИР ударили баллистическими ракетами по восьми объектам около консульства США в иракском городе Эрбиль.

После этого стало известно о гибели четырех человек. Сообщалось, что при иранских ударах по Эрбилю погиб бизнес-магнат Пешрав Дзейи, возглавлявший Falcon Investment Group.