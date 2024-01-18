AFP: Пакистан нанес удары по территории Ирана

Пакистан нанес ракетные удары по лагерям боевиков «антипакистанских» террористических группировок, которые расположены на территории Ирана. Об этом сообщило французское агентство AFP со ссылкой на неназванного представителя разведслужбы Пакистана.

«Я могу только подтвердить, что мы нанесли удары по антипакистанским вооруженным группировкам, которые находятся в Иране», - цитирует ТАСС слова пердставителя разведки Пакистана со ссылкой на французское агентство.

Он также добавил, что пакистанские власти скоро сделают официальное заявление.

Ранее глава внешнеполитического ведомства Пакистана Джалил Аббас Джилани заявил, что удар Ирана по территории страны подорвал двусторонние отношения. Он добавил, что Пакистан оставляет за собой право ответить на провокационную атаку со стороны Ирана.