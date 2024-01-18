МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

AFP: Пакистан нанес удары по территории Ирана

Источник в разведывательных службах Пакистана сообщил, что власти страны скоро сделают официальное заявление.
Игнат Далакян 2024-01-18 07:50:01
© Фото: Ahmad Halabisaz, XinHua, Globallookpress

Пакистан нанес ракетные удары по лагерям боевиков «антипакистанских» террористических группировок, которые расположены на территории Ирана. Об этом сообщило французское агентство AFP со ссылкой на неназванного представителя разведслужбы Пакистана.

«Я могу только подтвердить, что мы нанесли удары по антипакистанским вооруженным группировкам, которые находятся в Иране», - цитирует ТАСС слова пердставителя разведки Пакистана со ссылкой на французское агентство.

Он также добавил, что пакистанские власти скоро сделают официальное заявление.

Ранее глава внешнеполитического ведомства Пакистана Джалил Аббас Джилани заявил, что удар Ирана по территории страны подорвал двусторонние отношения. Он добавил, что Пакистан оставляет за собой право ответить на провокационную атаку со стороны Ирана.

#Пакистан #Ближний Восток #Иран #группировки #ракетные удары
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»