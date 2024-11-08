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Депутат Рады призвал Трампа помочь с «прекращением диктатуры» Киева

Депутат Рады написал письмо Трампу, призвав его помочь прекратить деспотизм и беззаконие со стороны украинских властей.
Дарина Криц 2024-11-08 11:46:37
© Фото: © Ukraine Presidency, Ukrainian Pre, Keystone Press Agency, Global Look Press

На Украине решили прибегнуть к помощи вновь избранного президента США Дональда Трампа, чтобы он избавил страну от диктатуры и вернул ей демократию. С письмом к победившему на выборах 2024 года Трампу и, возможно, будущему вице-президенту Венсу обратился депутат Верховной рады Евгений Шевченко.

«Написал письмо Дональду Трампу и кандидату в вице-президенты США Джей-Ди Венсу о содействии в прекращении дальнейшего авторитаризма, диктатуры и беззакония, а также возвращении демократии и свободы слова в политическую жизнь Украины», - заявил он в своем Telegram-канале.

Кроме того, Шевченко упомянул и преследуемых по политическим мотивам «простых» граждан Украины и общественных деятелей - Александра Дубинского, Нестора Шуфрича и Артема Дмитрука.

Двое первых находятся в украинских СИЗО по обвинению в измене государству, а Дмитрука объявили в международный розыск за его активную позицию и освещение притеснений канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

Депутат Шевченко пообещал, что в скором времени внесет в Раду законопроект, направленный на прекращение политических преследований этих депутатов.

Шестого ноября республиканец Дональд Трамп объявил о своей победе на выборах президента США. После, обращаясь к своим сторонникам, он пообещал не развязывать войны, а положить им конец.

Его соперница на выборах - кандидат от Демократической партии Камала Харрис - также выступила перед сторонниками, заявив, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден поздравил Трампа с победой.

Он стал первым с XIX века американским политиком, сумевшим вновь занять президентское кресло после четырехлетнего перерыва.

#в стране и мире #Украина #сша #Дональд Трамп #Верховная рада #выборы-2024 #депутат Рады #авторитаризм
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