Миллиардер, республиканец и 45-й президент США Дональд Трамп заявил, что собирается положить конец войнам.

В ночь на 6 ноября кандидат от Республиканской партии на выборах 2024 года Трамп выступил перед сторонниками в своем поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида. По его словам, Соединенные Штаты за прошедшие четыре года боролись только с ИГИЛ* (запрещенная в России террористическая организация).

«На протяжении четырех лет мы не знали никаких войн, за исключением поражения, которое мы нанесли ИГИЛ*. Мы разгромили ИГИЛ* в рекордные сроки, однако не вели никаких войн. Я не собираюсь развязывать войны, я намерен их остановить», - пообещал кандидат в президенты США.

Перед этим он объявил о своей победе на выборах 47-го президента США. Назвав полученный результат голосования «политической победой», он поблагодарил всех американцев за их волеизъявление.

Напомним, 23 июня этого года Трамп обещал завершить конфликт на Украине до своей инаугурации в случае победы на выборах президента.

Практически за год до этого он рассказал, как остановил бы украинский конфликт. Согласно его плану, он скажет лидеру киевского режима Владимиру Зеленскому: «Хватит, ты должен заключить соглашение».

* ИГИЛ («Исламское государство», ИГ) - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.