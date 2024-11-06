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Трамп заявил, что не будет развязывать войны, а положит им конец

После окончания выборов президента США Дональд Трамп заявил своим сторонникам, что планирует не начинать новых войн и завершить другие.
Марина Крижановская 2024-11-06 11:11:25
© Фото: Jen Golbeck, Keystone Press Agency

Миллиардер, республиканец и 45-й президент США Дональд Трамп заявил, что собирается положить конец войнам.

В ночь на 6 ноября кандидат от Республиканской партии на выборах 2024 года Трамп выступил перед сторонниками в своем поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида. По его словам, Соединенные Штаты за прошедшие четыре года боролись только с ИГИЛ* (запрещенная в России террористическая организация).

«На протяжении четырех лет мы не знали никаких войн, за исключением поражения, которое мы нанесли ИГИЛ*. Мы разгромили ИГИЛ* в рекордные сроки, однако не вели никаких войн. Я не собираюсь развязывать войны, я намерен их остановить», - пообещал кандидат в президенты США.

Перед этим он объявил о своей победе на выборах 47-го президента США. Назвав полученный результат голосования «политической победой», он поблагодарил всех американцев за их волеизъявление.

Напомним, 23 июня этого года Трамп обещал завершить конфликт на Украине до своей инаугурации в случае победы на выборах президента.

Практически за год до этого он рассказал, как остановил бы украинский конфликт. Согласно его плану, он скажет лидеру киевского режима Владимиру Зеленскому: «Хватит, ты должен заключить соглашение».

* ИГИЛ («Исламское государство», ИГ) - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

#в стране и мире #сша #Дональд Трамп #выборы-2024 #Вооруженные конфликты #остановить войны
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