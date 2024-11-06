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Трамп объявил о своей победе на выборах президента США

Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп заявил о победе в президентской кампании 2024 года.
Марина Крижановская 2024-11-06 10:37:28
© Фото: Paul Hennessy, Paul Hennessy Keystone Press Agency Globallookpress

Бывший глава Белого дома Дональд Трамп объявил о своей победе в прошедших выборах 47-го президента США. Выступая перед сторонниками в штате Флорида, он назвал полученный результат голосования «политической победой».

«Я хочу поблагодарить американский народ. Это чрезвычайная честь быть выбранным вами 47-м президентом и 45-м президентом», - обратился он к присутствующим.

Немногим ранее стало известно, что 79-летний кандидат в президенты получил 277 голосов выборщиков. Его соперница - вице-президент США и кандидат от Демократической партии Камала Харрис - заручилась поддержкой 226 голосов выборщиков.

На фоне проходившего голосования в Вашингтоне владельцы магазинов и кафе заколотили фанерой витрины. Это связано с возможными беспорядками вне зависимости от результатов проведения президентских выборов в стране.

#Победа #сша #Дональд Трамп #выборы-2024
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