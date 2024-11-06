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AP: Байден поздравил Трампа с победой на выборах

Нынешний глава государства пригласил победителя голосований в Белый дом для обсуждения передачи власти.
Глеб Владовский 2024-11-06 23:27:55
© Фото: White House via Globallookpress.com

Американский лидер Джо Байден поздравил Дональда Трампа с победой в президентских выборах. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP).

Президент США пригласил Трампа в Белый дом для обсуждения передачи власти. Кроме того, действующий глава государства похвалил вице-президента США и конкурента Республиканца Камалу Харрис за проведенную предвыборную кампанию.

В Белом доме также заявили, что Байден планирует в четверг обратиться к нации по поводу результатов выборов, которые будут иметь серьезные последствия для его наследия.

Ранее сообщалось, что Харрис поздравила Трампа с победой в президентской гонке. Она также заявила, что выступит с речью, в ходе которой она заявит о признании поражения.

#в стране и мире #Дональд Трамп #Джо Байден #Камала Харрис #президентские выборы в сша
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