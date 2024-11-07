Харрис пообещала мирно передать власть Трампу

Дональду Трампу мирно передадут власть при вступлении в должность президента США. Такое завление сделала вице-президент страны Камала Харрис, выступая перед своими сторонниками.

«Мы поможем ему и его команде в переходный период и что мы будем участвовать в мирной передаче власти», - цитирует агентство Associated Press (AP) ее слова.

Харрис подчеркнула, что люди сейчас испытывают самые разные эмоции. Но несмотря на это, необходимо принять результаты состоявшихся выборов.

Ранее вице-президент поздравила Трампа с победой в президентской гонке. Также она заявила, что выступит с речью, в ходе которой она признает свое поражение.