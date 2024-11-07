Орбан заявил о совместных с Трампом грандиозных планах на будущее

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан позвонил победившему на выборах президента США республиканцу Дональду Трампу. Политик прокомментировал состоявшуюся беседу, отметив, что у них «грандиозные планы на будущее».

«Мар-а-Лаго на связи. Только что провел свой первый телефонный разговор с президентом Трампом после выборов. У нас большие планы на будущее», - заявил он в социальной сети Х.

Кроме этого, Трамп провел телефонные переговоры с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом и с председателем Китая Си Цзиньпином.

Также Трампу звонили и поздравляли с победой его соперница по президентской кампании Камала Харрис и действующий глава США Джо Байден.

Напомним, Орбан был одним из первых, кто поздравил Трампа с победой на выборах президента США. Факт его победы венгерский премьер назвал «величайшим камбэком», и выразил уверенность, что победа Трампа повысит шансы на мирное урегулирование украинского конфликта.

Выступая перед сторонниками в штате Флорида, Дональд Трамп объявил о своей победе в прошедших выборах 47-го президента США. Выступая перед сторонника. По подсчетам Fox News, он набрал 277 голосов выборщиков из 270 необходимых.