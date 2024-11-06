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Fox News: Трамп получил 277 голосов выборщиков и одерживает победу в президентской гонке

Предварительные итоги прошедшего голосования показали, что Трамп получил 277 голосов выборщиков, в то время как Харрис - 226.
Марина Крижановская 2024-11-06 09:53:04
© Фото: Leigh Vogel - Pool Via Cnp Keystone Press Agency Globallookpress

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп получил 277 голосов выборщиков из 270 необходимых для победы в нынешней президентской кампании. Данные сообщил телеканал Fox News.

Его оппонент - кандидат от Демократической партии - Камала Харрис набрала 226 голосов выборщиков.

Перед этим республиканец Трамп победил в Пенсильвании и Северной Каролине, дающих 35 голосов выборщиков. Также он лидирует в Джорджии, Мичигане, Аризоне, Висконсине и Неваде. Эти пять штатов в совокупности дают 58 голосов выборщиков.

Пятого ноября в Соединенных Штатах состоялись выборы президента. Вместе с общенациональным голосованием идет голосование выборщиков. Для победы одному из кандидатов необходимо получить 270 голосов коллегии выборщиков, всего их будет 538.

#сша #Дональд Трамп #выборы-2024 #голоса выборщиков
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