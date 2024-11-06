Орбан и Макрон поздравили Трампа с победой на выборах президента США

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан поздравил Дональда Трампа с победой на выборах президента. Он назвал случавшееся «величайшим камбэком (возвращением. - Прим.ред.) в политической истории США».

«Поздравляю Дональда Трампа с его колоссальной победой. Очень нужная победа для мира», - написал Орбан на своей странице в социальной сети X.

В свою очередь министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто предположил, что победа Дональда Трампа повысит шансы на мирное урегулирование украинского конфликта.

«Как никогда больше шансов, чем когда-либо, что через почти тысячу дней на Украине будет мир», - написал дипломат в Facebook*.

Напомним, ранее Дональд Трамп объявил о своей победе на президентских выборах. Полученный результат голосования он назвал «политической победой».

Кроме того, с победой Дональда Трампа поздравили французский президент Эммануэль Макрон, израильский премьер Биньямин Нетаньяху, австрийский канцлер Карл Нехаммер, сербский президент Александр Вучич, а также генсек НАТО Марк Рютте.

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