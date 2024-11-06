Песков рассказал, будет ли Путин поздравлять Трампа с переизбранием

В Кремле рассказали, планирует ли президент России Владимир Путин поздравлять Дональда Трампа с победой на выборах в США. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал произошедшее событие «внутренним делом Америки».

Он напомнил, что еще несколько месяцев обязанности президента США будет исполнять Джо Байден, призвав дождаться конкретных шагов со стороны американских властей.

«Что касается поздравления - мне не известно о планах президента поздравлять Трампа с выборами. Все-таки давайте не забывать, что речь идет о недружественной стране, которая и прямо, и косвенно вовлечена в войну против нашего государства», - подчеркнул Дмитрий Песков.

В то же время в Кремле наблюдают за меняющейся динамикой в Соединенных Штатах, анализируя всю поступающую информацию, касающуюся российской повестки.

«Мы, разумеется, внимательно отслеживаем все потоки информации, которые на этот счет идут из-за океана. Мы анализируем слова, которые говорятся. Ну и, конечно, главным образом будем делать выводы по заявлениям, по темам, которые находятся на нашей повестке дня, когда они поступят, по первым каким-то шагам», - добавил Песков.

Кроме этого, Песков отметил, что отношения РФ и США находятся исторически в самой низкой точке.

Шестого ноября кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп объявил о своей победе на выборах президента США. За него проголосовали на пять миллионов избирателей больше, чем за соперницу Камалу Харрис.

До этого аналитики спрогнозировали, что с высокой долей вероятности победит Трамп. Его шансы на победу оценили в 96,9%.