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Кремль: невозможно еще сильнее ухудшить отношения РФ и США

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что отношения двух стран находятся исторически в самой низкой точке.
Сергей Лебедев 2024-11-06 13:20:16
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Российско-американские отношения находятся исторически в самой низкой точке, и еще сильнее ухудшить их невозможно. Об этом в беседе с журналистами заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Еще ухудшить отношения практические невозможно. Они находятся исторически в самой низкой точке», - сказал официальный представитель Кремля.

Дмитрий Песков добавил, что дальнейшие отношения двух стран будут зависеть от следующего руководства США.

Ранее в беседе со «Звездой» политолог Евгений Семибратов отметил, что для России нет ничего хорошего в победе Дональда Трампа на выборах президента США. Республиканец, по словам эксперта, собирается сделать Штаты великими, а это подразумевает гибридную войну против нашей страны.

При этом сам Дональд Трамп уже пообещал не развязывать войны. Он заявил, что намерен положить им конец.

#в стране и мире #сша #Выборы #Дональд Трамп #Кремль #Дмитрий Песков #президент РФ #отношения
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