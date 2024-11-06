Кремль: невозможно еще сильнее ухудшить отношения РФ и США

Российско-американские отношения находятся исторически в самой низкой точке, и еще сильнее ухудшить их невозможно. Об этом в беседе с журналистами заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Еще ухудшить отношения практические невозможно. Они находятся исторически в самой низкой точке», - сказал официальный представитель Кремля.

Дмитрий Песков добавил, что дальнейшие отношения двух стран будут зависеть от следующего руководства США.

Ранее в беседе со «Звездой» политолог Евгений Семибратов отметил, что для России нет ничего хорошего в победе Дональда Трампа на выборах президента США. Республиканец, по словам эксперта, собирается сделать Штаты великими, а это подразумевает гибридную войну против нашей страны.

При этом сам Дональд Трамп уже пообещал не развязывать войны. Он заявил, что намерен положить им конец.