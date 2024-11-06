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Аналитики оценили победу Трампа в 96,9%

Оппонент Дональда Трампа Камала Харрис, по мнению специалистов, имеет шанс на победу, равный 3,4%.
Марина Крижановская 2024-11-06 07:47:11
© Фото: Matt Bishop, Keystone Press Agency

В США вероятность победы республиканца Дональда Трампа оценили в 96,9%. При этом успех его оппонента - кандидата от Демократической партии Камалы Харрис - равен 3,4%. Об этом пишет сервис ставок Polymarket.

В это же время другой портал, Decision Desk HQ, также высоко оценивает шансы на победу кандидата от Республиканской партии. По его прогнозам, она равна 85,0%, при этом у Харрис этот шанс - 15,0%.

Прежде сообщалось о лидерстве Трампа в одном из колеблющихся американских штатов - Пенсильвании. Там по результатам подсчета 47% голосов республиканец и бывший президент набрал 51,1%, Харрис - 48%.

В США 5 ноября прошли выборы президента. Параллельно с общенациональным голосованием идет голосование выборщиков. Для победы одному из кандидатов надо получить 270 голосов коллегии выборщиков, всего их будет 538.

#в стране и мире #сша #Дональд Трамп #Камала Харрис #прогноз #выборы-2024 #шанс на победу
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