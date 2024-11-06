AP: Трамп набрал на 5 млн больше голосов избирателей, чем Харрис

На президентских выборах в США Дональд Трамп на пять миллионов голосов избирателей обгоняет свою оппонентку Камалу Харрис. Об этом сообщает агентство Associated Press.

По его данным, кандидата от Республиканской партии поддержали уже более 58 миллионов американцев. За демократку отдали свои голоса 53 миллиона избирателей.

Отмечается, что Дональд Трамп на данный момент обходит Камалу Харрис и по числу голосов выборщиков. У него 232 голоса против 216.

Напомним, ранее букмекеры оценили вероятность победы Дональда Трампа в 96,9%. Шансы Камалы Харрис одержать верх достигли лишь 3,4%.