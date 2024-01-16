Огненные вспышки и взрывы в ночи: что известно о ракетных ударах Ирана по Эрбилю

Сильные взрывы рядом с американским консульством прозвучали ночью в иракском городе Эрбиль. Элитные подразделения иранских вооруженных сил, известные как Корпус стражей исламской революции, объявили об успешном ракетном ударе по штабам антииранских террористических группировок. Куда именно все-таки прилетели ракеты, поступает противоречивая информация. Сразу после атаки появились данные, что иранцы поразили военную базу США и примыкающий к ней международный аэропорт. В Госдепе утверждают, что ни один американский объект не пострадал. Подробнее о ночной атаке - в сюжете Константина Исаева.

Иран нанес масштабный ракетный удар в сторону Иракского Курдистана по предполагаемым террористам, совершившим в начале января теракт на могиле генерала Касема Сулеймани в городе Кермане. Тогда погибли 89 человек.

По базам предполагаемых авторов теракта полетели баллистические ракеты. Атакованы сразу несколько баз запрещенной в России группировки ИГИЛ* (террористическая организация, запрещенная на территории России) в сирийском Идлибе, в окрестностях поселка Харим и в городе Эрбиль - столице автономии Иракского Курдистана. Там находится в том числе и база американских войск.

«Мы решительно осуждаем нападения Ирана на Эрбиль и выражаем соболезнования семьям погибших. Мы выступаем против безрассудных ракетных ударов Ирана и поддерживаем усилия правительства Ирака и Регионального правительства Курдистана, направленные на удовлетворение желаний иракского народа», - заявил пресс-секретарь Государственного департамента США Мэтью Миллер.

Пуски совершал самый элитный род войск страны - Корпус стражей исламской революции. По словам командования, удары нанесены по «шпионскому штабу израильского Моссада в Иракском Курдистане». Речь идет по меньшей мере о десятках запущенных баллистических ракет.

«В ответ на недавние террористические акты врагов Ирана шпионские штабы и вражеские штабы антииранских террористических группировок в некоторых частях региона Ближнего Востока подверглись удару с применением нескольких баллистических ракет КСИР», - говорится в заявлении.

Эксперты считают, что этот ракетный удар способен вызвать новое обострение на Ближнем Востоке - от Средиземного моря до Тегерана.

«Полномасштабной войны здесь вряд ли можно ожидать, но удары могут быть с американской стороны и по силам КСИР, точечные удары какие-то, и возможно, по военным объектам Ирана в Сирии», - отметил доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов.

По заявлению Министерства иностранных дел Ирака, этот удар расценивается как агрессия против суверенитета и безопасности страны. Вашингтон также назвал действия Тегерана безрассудными. После ракетной атаки аэропорт Эрбиля прекратил работу.

По данным некоторых американских источников, в результате удара по Эрбилю погиб крупный курдский бизнесмен Пешрав Дизайи, возможно связанный с израильской разведкой. По сообщениям властей Эрбиля, в результате ракетной атаки погибли четыре человека, еще шестеро ранены.

* ИГИЛ («Исламское государство», ИГ) - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.