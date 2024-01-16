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В МИД Ирака назвали агрессией против суверенитета обстрел Эрбиля Ираном

По факту обстрелов Багдад подаст жалобу в Совет Безопасности ООН и проведет расследование произошедшего.
Алексей Курильченко 2024-01-16 10:23:01
© Фото: Gabriel Romero, ZUMAPRESS, Globallookpress

Обстрел силами Ирана столицы Иракского Курдистана расценивается Багдадом как акт агрессии против суверенитета и безопасности страны, а также нарушения добрососедства. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Ирака. По факту произошедшего Ирак примет правовые меры, в том числе подаст жалобу в Совет Безопасности ООН.

«Правительство Республики Ирак выразило решительное осуждение иранской агрессии против города Эрбиль, выражавшейся в бомбардировке жилых домов баллистическими ракетами, что привело к жертвам среди гражданского населения... Правительство считает такое поведение агрессией против суверенитета Ирака и безопасности иракского народа. Это оскорбление добрососедства и нарушение безопасности региона... В ответ на эти действия будут приняты все законные меры, включая подачу жалобы в Совет Безопасности ООН», - говорится в сообщении МИД.

По факту произошедшего будет сформирован иракский комитет для расследования бомбардировок и предоставления доказательств в международные инстанции.

Напомним, что в ночь на 16 января силы иранского Корпуса стражей исламской революции нанесли ракетный удар по столице Иракского Курдистана, городу Эрбиль. Известно, что под обстрел попали восемь объектов около американского консульства. Известно о гибели четырех человек - уточняется, что среди них нет американцев. В результате ударов прекратил работу международный аэропорт Эрбиля.

#Ирак #Иран #СБ ООН #Обстрел #Эрбиль
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