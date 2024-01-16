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ABC News: четыре человека погибли при взрывах в иракском Эрбиле

Иракские службы безопасности сообщили о четверых погибших в результате взрывов в административном центре провинции Эрбиль.
Марина Крижановская 2024-01-16 02:25:01
© Фото: Carol Guzy ZUMAPRESS.com Globallookpress

В результате взрывов в Эрбиле, городе в Иракском Курдистане, погибли четыре человека. Об этом сообщил телеканал ABC News со ссылкой на источник в иракских службах безопасности.

«Четыре человека погибли в результате взрывов КСИР», - опубликовало информацию американское СМИ.

При этом уточняется, что при ударах по Эрбилю не погибли ни представители коалиционных сил, ни американские военнослужащие.

Также сообщается, что ни один объект США не пострадал. Местные власти не ведут подсчет ущерба, который получила инфраструктура.

Вместе с этим, из-за бомбардировок работу прекратил международный аэропорт Эрбиля. Источник телеканала отметил, что атака «была очень жестокой».

Немногим ранее под удар попали восемь объектов около консульства США в Эрбиле. Удары нанесли элитные части иранских вооруженных сил КСИР. Тогда же ABC уточнил, что среди американских военных пострадавших нет.

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