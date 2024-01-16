Власти США отреагировали на удары Ирана вблизи их консульства в Эрбиле

Белый дом прокомментировал атаку КСИР по иракскому Эрбилю вблизи от американского консульства. Власти США считают эти удары «безрассудными и неточными», как сообщила пресс-секретарь Совета нацбезопасности Белого дома Эдриен Уотсон.

«Мы ознакомились с сообщениями и отслеживали ракеты, которые упали на севере Ирака и на севере Сирии. Никто из американских военнослужащих и ни один американский объект не пострадал», - цитирует Уотсон РИА Новости.

По ее словам, Штаты находятся в контакте с чиновниками Ирака и с должностными лицами Курдистана. Также Уотсон подчеркнуле, что Вашингтон продолжает разбираться в произошедшем, но пока расценивает произошедшее как «безрассудную и неточную серию ударов» со стороны Ирана.

«США поддерживают суверенитет, независимость и территориальную целостность Ирака», - отметила она.

Ранее Иран атаковал иракский Эрбиль, выпустив по нему баллистические ракеты. Четыре человека погибли в результате произошедшего.