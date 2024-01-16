В результате ударов КСИР по Эрбилю погиб курдский магнат Дзейи

В результате атаки ракетами и беспилотниками по городу Эрбиль в Ираке погиб бизнес-магнат Пешрав Дзейи курдского происхождения. RT сообщает, что вместе с ним погибли четыре члена его семьи.

Предприниматель Дзейи возглавлял Falcon Investment Group. Отмечается, что ранее Тегеран обвинял некоторых иракских курдов в сотрудничестве с Израилем, сообщил Iran International.

Ответственность за удары по Эрбилю на себя взял Корпус стражей исламской революции (КСИР).

В ночь на 16 января Эрбиль подвергся массированной атаке. Международный аэропорт прекратил работу. В Ираке назвали атаку «очень жестокой».

Также сообщалось, что под удары попали восемь объектов около американского консульства. При этом уточнялось, что при ударах по Эрбилю не погибли ни представители коалиционных сил, ни американские военнослужащие и ни один объект США не пострадал.