Житель Валенсии: пропавшие при наводнении могут находиться под землей

После масштабного наводнения в Валенсии осталось много погибших людей, которые находятся в затопленных подземных гаражах. В комментарии «Звезде» местный житель Алехандро Шувалов поделился описал, что происходит в городе к настоящему времени.

Он назвал нынешнюю ситуацию более стабильной, при этом службы восстановили электричество почти на 98%, работает телефонная сеть.

«В основном, почти все мертвые остались в гаражах подземных. Очень много гаражей, и насосов недостаточно. Поэтому туда пока доступа нет», - пояснил ситуацию житель Испании.

При этом испанские власти не называют точного числа пропавших, а народ не верит заявленным примерным цифрам.

«Информации очень мало, никто не дает цифры. Кто-то говорит 700, кто-то говорит 1700. Понятно, что эти все пропавшие, скорее всего, либо в гаражах, либо в море уже их унесло. Сейчас говорят 215, но люди не верят, что так мало», - отметил Шувалов.

Молодой мужчина добавил, что еще одним последствием разгула стихии стали инфекции, полученные волонтерами, поскольку они работали без перчаток и масок.

При этом власти работают неорганизованно, отметил Шувалов. Через три дня после начала разлива воды он сам посетил один из затопленных районов в качестве волонтера, но все выглядело так, как будто наводнение произошло только что.

Несколькими днями ранее другой житель пострадавшего испанского города перечислил причины мощного наводнения. По мнению Григория Евдокимова, Валенсия и ее пригород находится как бы в углублении, а вокруг горы. Прошел ураган, и с них стекало большое количество осадков.