Более 250 человек пропали без вести из-за наводнения в Валенсии

По меньшей мере около 250 человек считаются пропавшими без вести в результате наводнений в Испании, пишет Español.

«По оценкам властей, число пропавших без вести может составлять 250 человек», - следует из данных источника газеты.

Житель Валенсии Алехандро в разговоре со «Звездой» объяснил, что пока непонятно, сколько людей находится под грудами машин и грязи.

Кроме того, в некоторых районах отсутствует электричество и телефонная сеть. Люди, находящиеся не в своих домах попросту не могут выйти на связь.

Ранее сообщалось, что более 90 человек погибли из-за наводнения. В Испании объявили траур.