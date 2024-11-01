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Более 250 человек пропали без вести из-за наводнения в Валенсии

Ранее местный житель рассказывал, что люди не могут связаться друг с другом из-за отсутствия сети.
Карина Тазетдинова 2024-11-01 12:08:17
© Фото: Rober Solsona, Keystone Press Agency, Global Look Press

По меньшей мере около 250 человек считаются пропавшими без вести в результате наводнений в Испании, пишет Español.

«По оценкам властей, число пропавших без вести может составлять 250 человек», - следует из данных источника газеты.

Житель Валенсии Алехандро в разговоре со «Звездой» объяснил, что пока непонятно, сколько людей находится под грудами машин и грязи.

Кроме того, в некоторых районах отсутствует электричество и телефонная сеть. Люди, находящиеся не в своих домах попросту не могут выйти на связь.

Ранее сообщалось, что более 90 человек погибли из-за наводнения. В Испании объявили траур.

#Наводнение #испания #Трагедия #жертвы #Валенсия #пропавшие
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