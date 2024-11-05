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Испанцы со всей страны съехались в Валенсию, чтобы помочь пострадавшим

Как рассказал проживающий в Испании Антон Шулико, на данный момент валенсийцы недовольны оперативностью ликвидации последствий наводнения, а жители других регионов едут в Валенсию, чтобы помочь пострадавшим.
Анастасия Бобылева 2024-11-05 18:55:28
© Фото: © Eduardo Manzana, Keystone Press Agency, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда», @movetospain, Telegram

Житель Испании Антон Шулико рассказал об обстановке в Валенсии после наводнения. По его словам, люди со всей страны приезжают туда, чтобы помочь пострадавшим, а местные недовольны тем, как медленно ведутся работы по устранению последствий.

«Испанцы со всей страны устремляются в провинцию, чтобы помочь пострадавшим. Правительство Испании утвердило единоразовую выплату в размере 6 000 евро. Валенсийцы недовольны оперативностью оказания помощи и проведения спасательных работ», - сообщил он.

Он также рассказал, что метро в городе сейчас не работает. Его планируют частично запустить 11 ноября, но на полное восстановление уйдет несколько месяцев.

На сегодня 217 человек числятся погибшими, около 2 000 пропали без вести.

Ранее МИД России выразил соболезнования в связи с произошедшим в Валенсии, где из-за аномальных ливней произошло масштабное наводнение. В российском дипломатическом ведомстве выразили соболезнования и сочувствие родственникам погибших и пострадавших.

#Наводнение #испания #наш эксклюзив #Валенсия
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