Испанцы со всей страны съехались в Валенсию, чтобы помочь пострадавшим

Житель Испании Антон Шулико рассказал об обстановке в Валенсии после наводнения. По его словам, люди со всей страны приезжают туда, чтобы помочь пострадавшим, а местные недовольны тем, как медленно ведутся работы по устранению последствий.

«Испанцы со всей страны устремляются в провинцию, чтобы помочь пострадавшим. Правительство Испании утвердило единоразовую выплату в размере 6 000 евро. Валенсийцы недовольны оперативностью оказания помощи и проведения спасательных работ», - сообщил он.

Он также рассказал, что метро в городе сейчас не работает. Его планируют частично запустить 11 ноября, но на полное восстановление уйдет несколько месяцев.

На сегодня 217 человек числятся погибшими, около 2 000 пропали без вести.

Ранее МИД России выразил соболезнования в связи с произошедшим в Валенсии, где из-за аномальных ливней произошло масштабное наводнение. В российском дипломатическом ведомстве выразили соболезнования и сочувствие родственникам погибших и пострадавших.