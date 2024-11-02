Число погибших в Испании из-за наводнения достигло 207 человек

Количество погибших из-за наводнения в Валенсии увеличилось до 207 человек. Эксперты считают, что число жертв стихии продолжит расти, заявил министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка.

«По последним данным, которые у меня есть, число жертв - 207», - сказал министр в интервью радиостанции Cadena Ser.

Также известно, что по меньшей мере около 250 человек считаются пропавшими без вести, сообщили в Español.

Ранее Bloomberg со ссылкой на организацию World Weather Attribution сообщал, что причиной мощнейшего наводнения стало изменение климата. Подобные однодневные ливни в регионе будут происходить чаще из-за роста температуры на фоне выбросов ископаемого топлива.