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Число погибших в Испании из-за наводнения достигло 207 человек

Эксперты утверждают, что количество жертв продолжит расти.
Карина Тазетдинова 2024-11-02 08:50:35
© Фото: Rober Solsona, Keystone Press Agency, Global Look Press

Количество погибших из-за наводнения в Валенсии увеличилось до 207 человек. Эксперты считают, что число жертв стихии продолжит расти, заявил министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка.

«По последним данным, которые у меня есть, число жертв - 207», - сказал министр в интервью радиостанции Cadena Ser.

Также известно, что по меньшей мере около 250 человек считаются пропавшими без вести, сообщили в Español.

Ранее Bloomberg со ссылкой на организацию World Weather Attribution сообщал, что причиной мощнейшего наводнения стало изменение климата. Подобные однодневные ливни в регионе будут происходить чаще из-за роста температуры на фоне выбросов ископаемого топлива.

#в стране и мире #Наводнение #испания #Трагедия #жертвы #Валенсия #пропавшие #Фернандо Гранде-Марласка
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