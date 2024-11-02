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«Мы находимся в чаше»: местный житель о причинах потопа в Валенсии

После осадков вся вода с гор стекла в южный пригород.
Карина Тазетдинова 2024-11-02 10:20:28
© Фото: Jorge Gil, Keystone Press Agency, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Испанский город Валенсия и его пригород географически расположены в углублении, которое окружено горами. После урагана вода начала с них стекать в некоторые районы, рассказал местный житель Григорий Евдокимов в разговоре со «Звездой».

«Сам город Валенсия и пригород, мы как бы в чаше находимся, вокруг нас горы. Прошел ураган. Большое количество осадков стекало, и они стекли как бы в городки, которые при горах», - отметил очевидец.

Затопленный город также расположен по устью реки Турия. По словам собеседника «Звезды», устье было возведено в 1972 году после мощного наводнения в 1955 году, и оно проходит через центр города.

Изначально, во время строительства, не планировалось, что река будет переливать берег. Устье строилось высотой 17-20 метров, а в ширину 50-70 метров. По итогу, южную часть пригорода залило целиком, а до северной вода попросту не дошла.

Ранее стало известно. что количество погибших от наводнения увеличилось до 207 человек. По данным экспертов, число продолжит расти.

#Наводнение #испания #осадки #наш эксклюзив #Валенсия #турия
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