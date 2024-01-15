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Юрия Соломина проводили в последний путь аплодисментами

Народного артиста похоронят на Троекуровском кладбище рядом с женой Ольгой.
Никита Черненко 2024-01-15 13:15:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Народного артиста СССР и режиссера-постановщика Юрия Соломина проводили в последний путь аплодисментами пришедшие проститься с бывшим руководителем Малого театра. Прощание проходит после гражданской панихиды, проведенной на Исторической сцене театра.

Юрий Соломин скончался 11 января в возрасте 88 лет. Легендарного артиста провожают известные деятели культуры и искусства и коллеги по Малому театру. Траурный кортеж проедет до Троекуровского кладбища, где Соломина захоронят на семейном участке рядом с его женой Ольгой, о чем просил артист.

Юрий Соломин скончался 11 января в возрасте 89 лет. Осенью 2023 года артист попал в больницу с инсультом, после чего его самочувствие постепенно ухудшалось. Родственница Соломина рассказала, что режиссер успел провести с близкими чуть больше суток после выписки из больницы.  

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