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Юрия Соломина похоронят на Троекуровском кладбище рядом с супругой

Церемония прощания с артистом пройдет на Исторической сцене в Малом театре.
Анна Назайкина 2024-01-11 15:04:01
© Фото: Photoagency Interpress, Global Look Press

Директор Малого театра Тамара Михайлова в беседе со «Звездой» сообщила, что народного артиста СССР Юрия Соломина похоронят на Троекуровском кладбище рядом с женой Ольгой.

«Хоронить будут на Троекуровском кладбище рядом с супругой», - сказала она.

Михайлова также рассказала, что прощание состоится в театре 15 января в 11 утра. Церемония пройдет на Исторической сцене.

Трагическая весть о смерти Соломина пришла сегодня. Артисту было 88 лет. Два дня назад выписался из больницы. Как сообщалось, в медучреждение он попал с инсультом осенью 2023 года.

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