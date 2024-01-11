Юрия Соломина похоронят на Троекуровском кладбище рядом с супругой

Директор Малого театра Тамара Михайлова в беседе со «Звездой» сообщила, что народного артиста СССР Юрия Соломина похоронят на Троекуровском кладбище рядом с женой Ольгой.

«Хоронить будут на Троекуровском кладбище рядом с супругой», - сказала она.

Михайлова также рассказала, что прощание состоится в театре 15 января в 11 утра. Церемония пройдет на Исторической сцене.

Трагическая весть о смерти Соломина пришла сегодня. Артисту было 88 лет. Два дня назад выписался из больницы. Как сообщалось, в медучреждение он попал с инсультом осенью 2023 года.