Умер Юрий Соломин

Не стало Юрия Соломина. Народный артист СССР и художественный руководитель Малого театра умер на 89-м году жизни. Об этом RT сообщила внучка знаменитого актера.

По ее словам, Юрий Мефодьевич умер «тихо во сне». Также рядом с Соломиным была его дочь. О дате и месте прощания с актером сообщат позже.

Напомним, 6 ноября прошлого года Юрий Соломин перенес инсульт и был экстренно госпитализирован. При поступлении врачи оценили состояние актера как тяжелое. Две недели он провел в реанимационной палате, после чего был переведен в отделение неврологи. Врачам также пришлось бороться с последствиями воспаления легких Соломина.