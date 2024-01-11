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Умер Юрий Соломин

В минувший вторник народного артиста СССР Юрия Соломина выписали из больницы после долгой и тяжелой болезни.
Ян Брацкий 2024-01-11 13:21:01
© Фото: АГН Москва, Global Look Press

Не стало Юрия Соломина. Народный артист СССР и художественный руководитель Малого театра умер на 89-м году жизни. Об этом RT сообщила внучка знаменитого актера.

По ее словам, Юрий Мефодьевич умер «тихо во сне». Также рядом с Соломиным была его дочь. О дате и месте прощания с актером сообщат позже.

Напомним, 6 ноября прошлого года Юрий Соломин перенес инсульт и был экстренно госпитализирован. При поступлении врачи оценили состояние актера как тяжелое. Две недели он провел в реанимационной палате, после чего был переведен в отделение неврологи. Врачам также пришлось бороться с последствиями воспаления легких Соломина.

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