Родственница Соломина рассказала о последних сутках его жизни

После выписки из больницы народный артист СССР Юрий Соломин успел провести с близкими чуть больше суток. Об этом «Звезде» рассказала вдова его брата Мария Соломина.

«Он скончался дома, его совсем недавно выписали. Он 9 января был дома и провел чуть больше суток», - рассказала Мария Соломина.

По ее мнению, возможной причиной смерти актера могла стать остановка сердца после тяжелой и долгой болезни.

«Я думаю, причиной могла стать остановка сердца. Он два месяца провел в достаточно тяжелом состоянии. Думаю, что это остановка сердца», - предположила она.

О смерти Юрия Мефодьевича Соломина стало известно ранее. Народного артиста СССР не стало на 89-м году жизни. Гражданская панихида состоится 15 января в 11.00 на Исторической сцене Малого театра, службе в котором Юрий Соломин отдал последние годы своей жизни.