В Малом театре в Москве проходит прощание с Юрием Соломиным

В Москве на Исторической сцене Малого театра началась гражданская панихида и прощание с народным артистом СССР Юрием Соломиным, скончавшимся после тяжелой и продолжительной болезни 11 января на 89-м году жизни.

На кадрах - главный зал Малого театра, на сцене у гроба художественного руководителя выставлен почетный караул, много цветов и венков. На большом экране демонстрируются фотографии из семейного альбома Юрия Соломина, фрагменты из спектаклей и фильмов с его участием, моменты репетиций.

Проводить легендарного артиста пришли его коллеги по Малому театру, известные деятели культуры и искусства. Они называют Соломина в своих речах хранителем русского слова и классического русского театра. После торжественной церемонии траурный кортеж проследует на Троекуровское кладбище, где в соответствии с завещанием Юрия Соломина похоронят на семейном участке рядом с женой Ольгой.

Напомним, что Юрий Соломин перенес инсульт 6 ноября 2023 года, в течение двух месяцев проходил лечение в палате интенсивной терапии и скончался 11 января 2024 года дома во сне через сутки после выписки из клиники.