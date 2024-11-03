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Президентские выборы в Молдавии разделили общество напополам

В Молдавии 3 ноября состоялся второй тур президентских выборов, жители голосовали за действующую главу государства Майю Санду или за бывшего генпрокурора страны Александра Стояногло.
Станислав Иващенко 2024-11-03 20:05:22
© Фото: IMAGO, Fotostand Nieweler Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

В Молдавии сегодня, 3 ноября, стартовал второй тур президентских выборов. Три недели назад действующий глава государства Майя Санду не смогла одержать победу сразу в первом туре, она набрала 42% голосов избирателей. Ее главный оппонент - бывший генпрокурор Александр Стояногло - получил 26%. Еще один кандидат, занявший третье место, Ренато Усатый из гонки выбыл, за него проголосовали порядка 14%, и вот за эти голоса сейчас развернулась основная борьба.

Именно к Ренато Усатому сейчас обратилась Санду за поддержкой и получила отказ. Усатый отказался ее поддерживать и к тому же самому призвал своих сторонников. Он выразил сожаление, что когда-то, в 2020 году, призывал голосовать за Санду.

«Майя Санду и партия “Пас” доказали, что они пользуются поддержкой и любовью только за пределами нашей страны. Но эта поддержка не имеет ничего общего с нашими национальными интересами. Я назвал это синдромом Горбачева. Это когда тебе аплодируют за границей, а внутри страны тебя ненавидят», - сказал Усатый.

Выборы продемонстрировали раскол в стране. Половина населения готова бежать по пути Евроинтеграции и Украины со всеми вытекающими последствиями. Другая часть, включая Приднестровье, за мир и развитие нормальных отношений с Россией - на это делает главную ставку и кандидат Стояногло. Он уже заявил о намерении, в случае победы на выборах, перезапустить отношения с Москвой. На таком фоне проходит решающая схватка - массово открываются избирательные участки за рубежом, чтобы западная диаспора проголосовала за Санду, в Москве же открыли всего два.

Чего хочет от Молдавии Запад и грозит ли Кишиневу Майдан, смотрите в сюжете Станислава Иващенко для программы «Главное с Ольгой Беловой».

#Молдавия #Выборы #Майя Санду #президент молдавии #второй тур выборов
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