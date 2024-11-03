В Молдавии стартовал второй тур президентских выборов

Сегодня стартовал второй тур выборов президента Молдавии. За пост главы государства борются действующий руководитель страны Майя Санду и бывший генеральный прокурор Александр Стояногло.

Избирательные участки открылись в 07:00 по местному времени (08:00 по мск). Голосование продлится 14 часов. Подсчет бюллетеней должен начаться в 21:00 (22.00 по мск).

Напомним, первый тур выборов состоялся 20 октября. На них 42,49% голосов набрала Майя Санду, а ее главный оппонент Александр Стояногло - 25,95%.

В тот же день прошел и конституционный референдум о евроинтеграции. За вступление в Евросоюз проголосовали 50,35% избирателей, против 49,65%.