Санду заявила о поддержке европейского курса большинством граждан Молдавии

Граждане Молдавии высказали свою позицию, и большинство избирателей одобрили изменения в Конституции, которые направлены на интеграцию страны в Евросоюз. Об этом заявила президент республики Майя Санду на пресс-конференции в Кишиневе.

«Народ Молдавии сделал свой выбор, и большинство поддерживает европейский курс», - цитирует Life президента Молдавии.

Майя Санду также поблагодарила всех, кто участвовал в выборах и референдуме. Она отметила, что народ тем самым «способствовал прогрессу страны».

Ранее в Центральном избирательном комитете Молдавии сообщили, что 27 из 36 регионов страны проголосовали против вступления республики в Европейский союз. Однако, по результатам обработки 99,05% протоколов, за евроинтеграцию проголосовали 50,3% избирателей, против - 49,7%.