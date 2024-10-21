МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Санду заявила о поддержке европейского курса большинством граждан Молдавии

По словам президента Молдавии, народ страны «способствовал прогрессу», проголосовав за евроинтеграцию.
Игнат Далакян 2024-10-21 18:58:27
© Фото: IMAGO/ARCHEOPIX/Globallookpress

Граждане Молдавии высказали свою позицию, и большинство избирателей одобрили изменения в Конституции, которые направлены на интеграцию страны в Евросоюз. Об этом заявила президент республики Майя Санду на пресс-конференции в Кишиневе.

«Народ Молдавии сделал свой выбор, и большинство поддерживает европейский курс», - цитирует Life президента Молдавии.

Майя Санду также поблагодарила всех, кто участвовал в выборах и референдуме. Она отметила, что народ тем самым «способствовал прогрессу страны».

Ранее в Центральном избирательном комитете Молдавии сообщили, что 27 из 36 регионов страны проголосовали против вступления республики в Европейский союз. Однако, по результатам обработки 99,05% протоколов, за евроинтеграцию проголосовали 50,3% избирателей, против - 49,7%.

#в стране и мире #Молдавия #референдум #Майя Санду
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Оружие Южной Африки
2
Центральный ядерный полигон. Продолжение
3
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
4
Воткинск. Центр военного ракетостроени
5
Саперы МЧС в зоне СВО
6
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
7
Лазерное станкостроение в России
8
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
9
Су-34. Работа в зоне СВО
10
Су-35С. Экстремально опасный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 