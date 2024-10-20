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Поддержка ЕС и вектор на Запад: как проходят выборы президента Молдовы

На подмогу к действующему президенту Молдовы прилетела глава ЕС Урсула фон дер Ляйен с почти двумя миллиардами евро якобы для поддержки молдавского курса по евроинтеграции.
Станислав Иващенко 2024-10-20 20:07:23
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Сегодня в Молдавии начались выборы президента. Чтобы усилить позиции действующего главы государства Майи Санду, там решили совместить президентские выборы с референдумом по внесению изменений в конституцию, якобы необходимых для вступления в Евросоюз.

Сдача суверенитета, отказ от языка и покровительство НАТО – то, что обещают жителями Молдавии.

ЕС борется с оппозиционными политиками. Так в черный список Евросоюза попала глава Гагаузии Евгения Гуцул, сейчас на очереди активисты пророссийского блока «Победа» Илана Шора. Даже СМИ, нелояльные Санду, закрывают, соцсети блокируют.

Принимаются меры сокращения числа избирательных участков для тех, кто поддерживает оппозицию. Так, для жителей Приднестровья открыли только 30 пунктов, что на 10 меньше, чем на прошлых выборах. В России, где проживает до полумиллиона молдаван, будет работать два участка, где на каждом пять тысяч бюллетеней.

Как проходят выборы и что творится в Молдавии - смотрите в сюжете Станислава Иващенко для программы «Главное с Ольгой Беловой».

#Молдавия #Выборы #ЕС #Приднестровье #Майя Санду
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