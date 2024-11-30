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Спецназ в Тбилиси полностью оттеснил митингующих от здания парламента

Полиция применила против толпы демонстрантов слезоточивый газ и пускает дымовые шашки, ранее к зданию парламента пригнали водометы.
Елизавета Кондрикова 2024-11-30 05:50:50
© Фото: ТРК «Звезда»

Сотрудники сил специального назначения Грузии полностью очистили от протестующих площадь перед парламентом страны в Тбилиси. Некоторых участников акции задержали, их количество не раскрывается.  

Спецназ расположился у здания законодательного органа, демонстранты переместились выше по проспекту Руставели, пишет корреспондент ТАСС. Однако к данному моменту силовики также начали оттеснять толпу на проспекте в том числе. Для разгона полиция пускает слезоточивый газ и бросает дымовые шашки. Ранее к месту протестов пригнали водометы.

Сообщается, что после столкновения между полицией и демонстрантами есть пострадавшие. Точное число раненых также неизвестно. По данным МВД страны, после протестующие переместились на улицу Чичинадзе, где повредили входные ворота парламента.

Ранее в министерстве также сообщали о двух пострадавших сотрудниках. Протестующие устраивали поджоги и портили инфраструктуру, акция протеста вышла за рамки закона, добавили в МВД.

Напомним, оппозиция в четверг и пятницу выходила на улицы Тбилиси в знак несогласия с решением властей приостановить переговоры о членстве Грузии в Евросоюзе. Многие демонстранты несли в руках флаги ЕС и Украины.

#Грузия #протесты #оппозиция #Тбилиси #здание парламента
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