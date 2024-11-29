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В Тбилиси применили водометы против митингующих оппозиционеров

Вечером в пятницу, 29 ноября, оппозиционеры вновь вышли на акцию протеста.
Елизавета Кондрикова 2024-11-29 23:20:48
© Фото: ТРК «Звезда»

Полиция в Тбилиси применила водомет против демонстрантов, вновь собравшихся у здания парламента. В это время толпа стучит кулаками и бьет ногами по стенам здания законодательного органа.

Некоторые протестующие отмечают слезоточивый эффект от жидкости, используемой правоохранителями, передает РИА Новости. Несмотря на действия полиции, протестующие не спешат расходиться.

Напомним, грузинская оппозиция второй день выходит на акцию протеста, многие держат в руках флаги Евросоюза и Украины. Протестующие выражают недовольство заявлением премьер-министра страны Ираклия Кобахидзе о приостановлении переговоров о членстве Грузии в ЕС.

В ходе вчерашних протестов в Тбилиси пострадали как минимум три сотрудника полиции, протестующих удалось разогнать только к утру.

#Грузия #евросоюз #протесты #оппозиция #Тбилиси #Ираклий Кобахидзе
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