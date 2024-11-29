Трое сотрудников МВД пострадали в ходе протестов в Тбилиси

Трое сотрудников грузинского МВД пострадали в ходе акции протеста оппозиции у здания парламента в Тбилиси, сообщили в пресс-службе министерства. Двое раненых были доставлены в больницу.

«Манифестация возле здания парламента превысила нормы, определенные Законом о собраниях и манифестациях», - говорится в сообщении.

По данным МВД, толпа бросала различные предметы в сотрудников правоохранительных органов, протестующие выкрикивали оскорбления в их адрес и оказывали физическое сопротивление. Ведомство призвало всех несогласных воздержаться от противоправных действий.

Ранее к зданию парламента пригнали водометы, был мобилизован спецназ МВД.

Напомним, вечером в четверг, 28 ноября, оппозиция стихийно вышла на улицы грузинской столицы в знак протеста против заявления премьер-министра Ираклия Кобахидзе о приостановлении обсуждения с ЕС членства Грузии в объединении.

Протестующие перекрыли проспект Руставели у здания законодательного органа страны, со временем демонстрация перешла в потасовку и столкновения с силовиками.