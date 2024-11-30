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В МВД Грузии заявили о поджогах и погромах на акции протеста в Тбилиси

Часть протестующих повредила входные ворота грузинского парламента, против толпы применяют водометы.
Елизавета Кондрикова 2024-11-30 02:56:21
© Фото: ТРК «Звезда»

В МВД Грузии заявили, что акция протеста у здания парламента в Тбилиси вышла за рамки норм, установленных законом. В результате столкновения между сотрудниками полиции и митингующими пострадали два сотрудника МВД.

«Участники манифестации на протяжении нескольких часов оскорбляли сотрудников полиции словесно и физически. Протестующие бросали в их сторону различные предметы и пиротехнику, в результате чего пострадали два сотрудника МВД», - говорится в заявлении ведомства.

Министерство также обвинило протестующих в поджогах и порче предметов инфраструктуры. В ходе демонстрации часть несогласных граждан повредила входные ворота грузинского парламента, добавили в МВД.

На кадрах СМИ видно, что протестующие начали запускать в ряды силовиков пиротехнику.

Напомним, вечером в пятницу, 29 ноября, оппозиционеры вновь вышли на улицы Тбилиси в качестве протеста против решения властей приостановить переговоры с ЕС о членстве Грузии в объединении. Митингующих пришлось разгонять водометами, для противостояния полиции они стали собирать дубинки, железные трубы, цепи и другие предметы.

#Грузия #евросоюз #протесты #оппозиция #погромы #Тбилиси #мвд грузии
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