В МВД Грузии заявили о поджогах и погромах на акции протеста в Тбилиси

В МВД Грузии заявили, что акция протеста у здания парламента в Тбилиси вышла за рамки норм, установленных законом. В результате столкновения между сотрудниками полиции и митингующими пострадали два сотрудника МВД.

«Участники манифестации на протяжении нескольких часов оскорбляли сотрудников полиции словесно и физически. Протестующие бросали в их сторону различные предметы и пиротехнику, в результате чего пострадали два сотрудника МВД», - говорится в заявлении ведомства.

Министерство также обвинило протестующих в поджогах и порче предметов инфраструктуры. В ходе демонстрации часть несогласных граждан повредила входные ворота грузинского парламента, добавили в МВД.

На кадрах СМИ видно, что протестующие начали запускать в ряды силовиков пиротехнику.

Напомним, вечером в пятницу, 29 ноября, оппозиционеры вновь вышли на улицы Тбилиси в качестве протеста против решения властей приостановить переговоры с ЕС о членстве Грузии в объединении. Митингующих пришлось разгонять водометами, для противостояния полиции они стали собирать дубинки, железные трубы, цепи и другие предметы.