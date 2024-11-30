МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Более 100 человек задержали на митинге в Тбилиси

Для восстановления правопорядка полицейским пришлось применять специальные средства.
Виктория Бокий 2024-11-30 09:11:20
© Фото: ТРК «Звезда»

На митинге у здания парламента в Тбилиси полицейские задержали 107 человек. В результате столкновения пострадали 10 сотрудников МВД, один из которых госпитализирован с ожогами разных частей тела. Об этом сообщает местное МВД.

На протяжении ночи протестующие оказывали физическое и словесное сопротивление полицейским. Участники митинга бросали в правоохранителей камни, пиротехнику, стеклянные бутылки и железные предметы.

Сообщается, что протестующие нанесли ущерб инфраструктуре мэрии Тбилиси и частным лицам. Также они повредили защитную дамбу парламента и подожгли различные вещи и провода.

«Несмотря на многочисленные обращения, собравшиеся лица нанесли ущерб инфраструктуре мэрии Тбилиси и частным лицам, защитной дамбе парламента, подожгли различные вещи и провода, возвели баррикады, повредили входные ворота парламента и камеры видеонаблюдения в окрестностях здания», - говорится в сообщении МВД.

Для восстановления правопорядка полицейским пришлось применять специальные средства.

Ранее сообщалось, что грузинская оппозиция вышла на акцию протеста у здания парламента в Тбилиси после заявления премьер-министра Ираклия Кобахидзе о приостановлении обсуждения с ЕС членства Грузии в объединении до 2028 года.

#Грузия #протест #Тбилиси #митинг #пострадавшие #мвд грузии
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Связь в зоне СВО. Продолжение
2
РХБЗ в зоне СВО
3
Казанское. Высшее. Танковое
4
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
5
Оружие Южной Африки
6
Центральный ядерный полигон. Продолжение
7
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
8
Воткинск. Центр военного ракетостроени
9
Саперы МЧС в зоне СВО
10
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 