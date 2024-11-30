Более 100 человек задержали на митинге в Тбилиси

На митинге у здания парламента в Тбилиси полицейские задержали 107 человек. В результате столкновения пострадали 10 сотрудников МВД, один из которых госпитализирован с ожогами разных частей тела. Об этом сообщает местное МВД.

На протяжении ночи протестующие оказывали физическое и словесное сопротивление полицейским. Участники митинга бросали в правоохранителей камни, пиротехнику, стеклянные бутылки и железные предметы.

Сообщается, что протестующие нанесли ущерб инфраструктуре мэрии Тбилиси и частным лицам. Также они повредили защитную дамбу парламента и подожгли различные вещи и провода.

«Несмотря на многочисленные обращения, собравшиеся лица нанесли ущерб инфраструктуре мэрии Тбилиси и частным лицам, защитной дамбе парламента, подожгли различные вещи и провода, возвели баррикады, повредили входные ворота парламента и камеры видеонаблюдения в окрестностях здания», - говорится в сообщении МВД.

Для восстановления правопорядка полицейским пришлось применять специальные средства.

Ранее сообщалось, что грузинская оппозиция вышла на акцию протеста у здания парламента в Тбилиси после заявления премьер-министра Ираклия Кобахидзе о приостановлении обсуждения с ЕС членства Грузии в объединении до 2028 года.