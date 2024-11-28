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Путин сравнил удар «Орешника» с падением метеорита

Владимир Путин подчеркнул, что бесполезно бить «Орешником» по маленьким целям.
Сергей Лебедев 2024-11-28 16:33:13
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Удар новейшей ракетной системой средней дальности «Орешник» можно сравнить с падением метеорита. Об этом сегодня заявил российский лидер Владимир Путин.

«Кинетический удар, мощный удар, как метеорит падает. Мы же знаем в истории, как и какие метеориты падали и какие были последствия», - сказал глава государства.

Российский президент добавил, что новое оружие поражает цели на три-четыре этажа вниз даже в укрепленных сооружениях.

Ранее Владимир Путин отмечал, что возможное массированное применение «Орешника» в рамках одного удара по своей мощи можно сравнить с применением ядерного оружия. 

Напомним, на прошлой неделе президент выступил с обращением, в котором заявил, что в боевых условиях было проведено испытание одной из новейших ракетных систем средней дальности «Орешник». Российские военные поразили в Днепропетровске крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику. Это стало ответом на применение американского и британского дальнобойного оружия по территории РФ.

Позже, во время совещания с руководством Министерства обороны и представителями оборонно-промышленного комплекса, Владимир Путин добавил, что Россия будет продолжать испытания таких систем, как «Орешник». В свою очередь присутствовавший на встрече командующий РВСН Сергей Каракаев отметил, что эта система может поразить цель в любой части Европы.

#ракета #Владимир Путин #метеорит #президент россии #орешник
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