Путин сравнил удар «Орешника» с падением метеорита

Удар новейшей ракетной системой средней дальности «Орешник» можно сравнить с падением метеорита. Об этом сегодня заявил российский лидер Владимир Путин.

«Кинетический удар, мощный удар, как метеорит падает. Мы же знаем в истории, как и какие метеориты падали и какие были последствия», - сказал глава государства.

Российский президент добавил, что новое оружие поражает цели на три-четыре этажа вниз даже в укрепленных сооружениях.

Ранее Владимир Путин отмечал, что возможное массированное применение «Орешника» в рамках одного удара по своей мощи можно сравнить с применением ядерного оружия.

Напомним, на прошлой неделе президент выступил с обращением, в котором заявил, что в боевых условиях было проведено испытание одной из новейших ракетных систем средней дальности «Орешник». Российские военные поразили в Днепропетровске крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику. Это стало ответом на применение американского и британского дальнобойного оружия по территории РФ.

Позже, во время совещания с руководством Министерства обороны и представителями оборонно-промышленного комплекса, Владимир Путин добавил, что Россия будет продолжать испытания таких систем, как «Орешник». В свою очередь присутствовавший на встрече командующий РВСН Сергей Каракаев отметил, что эта система может поразить цель в любой части Европы.