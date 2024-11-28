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Путин: массированное применение «Орешника» сопоставимо с ядерным ударом

Владимир Путин заявил, что Россия будет отвечать на удары западным дальнобойным оружием, в том числе возможным продолжением боевых испытаний «Орешника».
Тимур Шерзад 2024-11-28 13:18:41
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин заявил, что возможное массированное применение «Орешника» в рамках одного удара по своей мощи можно сравнить с применением ядерного оружия. 

Путин сказал это во время своего выступления на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

«В случае массированного группового применения данных ракет, то есть сразу нескольких "Орехов" гроздью в одном ударе, его мощь, мощь этого удара, будет сопоставима с применением ядерного оружия», - отметил Путин. 

Владимир Путин подчеркнул, что Россия будет отвечать на продолжающиеся удары западным дальнобойным оружием вглубь российских территорий, в том числе и продолжением боевых испытаний «Орешника». 

Также президент добавил, что Россия может ударить и по центрам принятия решений в Киеве. Он уточнил, что цели для ударов выбирает МО РФ и Генштаб Вооруженных сил. 

#в стране и мире #Ядерный удар #Владимир Путин #гиперзвуковое оружие #орешник
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