Путин: массированное применение «Орешника» сопоставимо с ядерным ударом

Президент России Владимир Путин заявил, что возможное массированное применение «Орешника» в рамках одного удара по своей мощи можно сравнить с применением ядерного оружия.

Путин сказал это во время своего выступления на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

«В случае массированного группового применения данных ракет, то есть сразу нескольких "Орехов" гроздью в одном ударе, его мощь, мощь этого удара, будет сопоставима с применением ядерного оружия», - отметил Путин.

Владимир Путин подчеркнул, что Россия будет отвечать на продолжающиеся удары западным дальнобойным оружием вглубь российских территорий, в том числе и продолжением боевых испытаний «Орешника».

Также президент добавил, что Россия может ударить и по центрам принятия решений в Киеве. Он уточнил, что цели для ударов выбирает МО РФ и Генштаб Вооруженных сил.